Bomben auf Deutschland
Von der Ausgabe des Tagesbefehls über die Besprechung mit der Crew, bis zur Vorstellung der Taktik und den Einsatz über Wilhelmshaven. Währenddessen wird die Memphis Belle auch in Luftkämpfe verwickelt. Nach ihrer Rückkehr nach England wird der Crew von den Briten ein Orden verliehen. Er werden Flugzeugtypen wie die Thunderbolt, Lightning P38 und Mustang P41 vorgestellt. Sodann begleiten wir die Maschinen auf Einsätze östlich von Mannheim und nördlich von Frankfurt / Main. Sie sehen atemberaubende Bilde von Luftkämpfen. Im Februar 1944 ist die Kampfmoral der deutschen Piloten erschüttert, vielfach werden deren Maschinen schon am Boden zerstört. Jetzt beginnt die Vernichtung des deutschen Transportsystems: Bahnen, Lkws, Schiffe, sowie Öltanks, Radio- und Radarstationen.