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Bombshell - Das Ende des Schweigens

Bombshell - Das Ende des Schweigens

105 Min.Ab 12
SAT.1 emotions105 Min.Ab 12
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SAT.1 emotions

Bombshell - Das Ende des Schweigens

"Bombshell - Das Ende des Schweigens" erzählt die wahre Geschichte dreier Frauen, die sich gegen das toxische Machtgefüge bei Fox News auflehnen. Die Moderatorinnen Megyn Kelly und Gretchen Carlson sowie Produzentin Kayla Pospisil brechen das Schweigen über die sexuellen Übergriffe von CEO Roger Ailes, der seine einflussreiche Position beim Nachrichtensender skrupellos missbraucht. Als Carlson ihn verklagt, erheben immer mehr Frauen mutig ihre Stimme - trotz aller Risiken.

Genre:
Drama
Produktion:
CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH