Bon Appétit
94 Min.Ab 6
94 Min.Ab 6
Bon Appétit
Der Unternehmensberater Robert, Spross eines legendären Arbeiterführers, kehrt nach Jahren in seine Heimatstadt zurück, um ein Gutachten über die Rentabilität des dortigen Stahlwerkes zu erstellen. Davon hängt die Existenz der Menschen in der Region ab. Auch die seines älteren Bruders Adam, der in der Hütte als Stahlwerker arbeitet und im Betriebsrat um den Erhalt der Arbeitsplätze kämpft.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film