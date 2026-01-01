Book Club - Das Beste kommt noch
100 Min.Ab 0
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Book Club - Das Beste kommt noch
Witzige Romantik-Komödie mit drei Oscar-Preisträgerinnen in den Hauptrollen: Manche Freundschaften halten ein Leben lang - so auch bei Sharon, Diane, Vivian und Carol. Die vier reifen Frauen haben seit drei Jahrzehnten einen Buchclub und lesen dort gemeinsam mehr oder weniger spannende Geschichten, bis Vivian einen ganz besonderen Bestseller mitbringt. Die Freundinnen stellen daraufhin eindrucksvoll fest, dass man auch mit über 60 noch das große Glück finden kann.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Square One Entertainment GmbH & Co.KG