Boonie Bears - Ein tierisches Abenteuer
Boonie Bears - Ein tierisches Abenteuer
Ein Besuch im futuristischen Freizeitpark WILDLAND wird für Holzfäller Vick und die Bären Bramble und Briar zu einem aufregenden Abenteuer. Dank einer sensationellen Erfindung können sich Besucher dort in jedes beliebige Tier verwandeln. Als die Freunde einen Wettbewerb gewinnen, werfen sie einen Blick hinter die Kulissen des Parks und stoßen auf beunruhigende Entdeckungen. Offenbar läuft bei den Verwandlungen nicht alles nach Plan: Eine neue Technologie verwandelt Menschen in unberechenbare Mischwesen, die zunehmend außer Kontrolle geraten. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Leon und Shirley machen sich Vick, Bramble und Briar daran, das Geheimnis hinter den Vorfällen aufzudecken. Dabei geraten sie selbst in große Gefahr und müssen all ihren Mut zusammennehmen, um den Park und seine Besucher zu retten. Ein actionreiches Animationsabenteuer voller Humor, Freundschaft und fantastischer Verwandlungen.