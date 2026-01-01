Born Of War
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
Born Of War
Das Leben der Heranwachsenden Mina gerät von einem Augenblick auf den anderen völlig aus den Angeln. Terroristen dringen in ihr Heim ein und ermorden ihre Eltern. Nach dem scheinbar sinnlosen Verbrechen bleiben sie und ihre kleine Schwester als Vollwaisen zurück. Doch bald stellt sich heraus, dass die Familie nicht etwa wahllos Opfer eines Terroraktes von Al Qaida geworden ist. Der Warlord hinter der Operation war einst mit Minas Mutter verbandelt und ist der leibliche Vater der Jugendlichen. Der Mann ist skrupellos und geht über Leichen, um seine Tochter wieder bei sich zu haben.
Genre:Action, Thriller
Produktion:GB, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG