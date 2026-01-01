Boston Streets
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Boston Streets
Brian (Mark Ruffalo, The Avengers) und Paulie (Ethan Hawke, Sinister) sind Freunde seit der Kindheit. Sie tun alles, um in ihrem rauen Viertel von South Boston zu überleben. Verbrechen waren immer Teil ihres Lebens, und jetzt sind sie auf der Gehaltsliste eines Gangsters namens Pat Kelly (Brian Goodman). Während Brian tiefer in den kriminellen Sumpf sinkt, plant Paulie einen letzten Raubüberfall.
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film