Bounce - Eine Chance für die Liebe
Bounce - Eine Chance für die Liebe
Ein Leben wie aus dem Bilderbuch: Buddy Amaral (Ben Affleck) sieht blendend aus, verfügt über unglaublich viel Charme und ist Teilhaber der angesagtesten Werbeagentur des Landes. Doch dann passiert es: Kurz vor Weihnachten zwingt ihn ein gigantischer Schneesturm zum Aufenthalt im Chicagoer Flughafen, wo er sein Ticket mit dem Familienvater Greg Janello (Tony Goldwyn) tauscht, der die Festtage bei seiner Familie verbringen möchte. Die Nachricht trifft Buddy am nächsten Morgen wie ein Faustschlag: Das Flugzeug mit Greg an Bord ist in der Nacht abgestürzt, keiner der Passagiere hat überlebt. Unter dem Druck seiner Gewissensqualen entscheidet sich Buddy schließlich, mit Gregs Witwe Abby (Gwyneth Paltrow) Kontakt aufzunehmen. Sie verabreden sich und es kommt, wie es kommen muss: Beide verlieben sich ineinander. Doch gerade als sie sich näher gekommen sind, erfährt Abby zufällig die Wahrheit. Es kommt zum Eklat und Abby schmeißt Buddy aus ihrem Haus. Hat ihre Liebe noch eine Chance?