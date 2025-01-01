Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boyz 'N the Hood - Jungs im Viertel

Action Hits108 Min.Ab 16
Drei junge Schwarze versuchen in South Central, dem Schwarzen-Ghetto von L.A., zwischen alltäglicher Gewalt, Rauschgift und Rassismus ihren Weg zu gehen. Als einer ihrer Kumpel das Opfer eines Bandenkrieges wird, reagieren sie unterschiedlich: Doughboy schwört Rache mit der Maschinenpistole, während Tres Vater versucht, seinen Sohn vor der Gewaltspirale und sinnlosem Blutvergießen zu bewahren ...

Drama
US, 1991
16
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH