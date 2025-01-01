Brain Dead
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Brain Dead
Ein Wissenschaftler des Eunice-Konzerns ist dem Wahnsinn verfallen. Für den Konzern eine Katastrophe, weil der Wissenschaftler überaus wichtige Forschungen betrieben hat und nun kein Wort mehr spricht. Abhilfe soll ein Chirurg schaffen, der auf das menschliche Gehirn spezialisiert ist, mit einer Operation soll das Problem beseitigt werden. Der Eingriff scheint erfolgreich verlaufen zu sein, alles scheint in Ordnung, doch dann...
Genre:Horror
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH