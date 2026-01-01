Brazil
143 Min.Ab 12
143 Min.Ab 12
Brazil
Sam Lowry (Jonathan Pryce) ist ein kleiner Beamter in einem totalitären Staat. Anstatt einen Regime-Gegner (Robert De Niro) aufzuspüren, hängt er jedoch lieber seinen phantastischen Tagträumen nach, in denen er als einsamer Held gegen Ungeheuer kämpft. Eines Tages sorgt ein zerquetschter Käfer auf der Fahndungsliste dafür, dass ein Unschuldiger von den Sicherheitskräften liquidiert wird. Als Sam den Irrtum entdeckt, beginnt er, seine Träume auszuleben und gerät ebenfalls auf die Abschussliste.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:GB, US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH