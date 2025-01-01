Vor TV
Packende Verfilmung eines tragischen wahren Ereignisses: John Boyega war als US-Soldat im Nahen Osten stationiert. Nach dem Ende seines Dienstes gerät er mental aus dem Gleichgewicht. Dringend auf der Suche nach einer Behandlung wird er von mehreren Anlaufstellen abgewiesen. Die Schnur reißt - und Boyega überfällt eine Bank und nimmt Geiseln in seine Gewalt.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH