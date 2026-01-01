Vor TV
Breaking News in Yuba County
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Vor TV
Breaking News in Yuba County
Die gelangweilte Hausfrau Sue Buttons lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Karl in der Kleinstadt Yuba County. Eines Tages erwischt Sue Karl mit einer anderen Frau im Bett - kurz darauf stirbt der Ehebrecher an einem Herzinfarkt. Doch anstatt den Krankenwagen zu rufen, versteckt sie die Leiche ihres Mannes und meldet ihn als vermisst. Die Presse reißt sich um die Story, und Sue genießt die Aufmerksamkeit. Allerdings droht das Lügenkonstrukt mit der Zeit zu zerbrechen.
Genre:Schwarze Komödie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH