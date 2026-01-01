Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brennpunkt Leipzig – Zwischen Wutbürgern und Sozialarbeitern

Leipzig, mit fast 600.000 Einwohnern Sachsens größte Stadt, hat soziale Gegensätze, die aufeinander prallen. Noch immer ist Brennpunkt Leipzig Sachsens Kriminalitätshochburg.Zwischen rechten Wutbürgern und Sozialarbeitern leben Obdachlose und Straßenkinder, die eine örtliche Initiative alteingesessener Leipziger versorgt.

Nachrichtenmagazin
12
© Studio71