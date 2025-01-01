Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Brightburn: Son of Darkness

Brightburn: Son of Darkness

88 Min.Ab 16
ProSieben FUN88 Min.Ab 16
Joyn Plus
ProSieben FUN
Brightburn: Son of Darkness

Brightburn: Son of Darkness

Regisseur David Yarovesky zeigt mit seinem Antihero-Horror-Streifen, was aus Superman auch hätte werden können: Als Brandon in einer Raumkapsel auf der Farm der Breyers landet, ist er noch ein Baby. Tori und Kyle nehmen sich seiner an und ziehen den Jungen wie ihr eigenes Kind groß. Doch Brandon entwickelt nach und nach übernatürliche Fähigkeiten, die er dazu einsetzt, diejenigen zu bestrafen, die es seiner Meinung nach verdient haben.

Genre:
Horror, Thriller, Science Fiction
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN