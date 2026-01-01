Brimstone: Erlöse uns von dem Bösen
143 Min.Ab 16
143 Min.Ab 16
Brimstone: Erlöse uns von dem Bösen
Zur Zeit des Wilden Westens spielen sich dramatische Szenen ab. Liz (Dakota Fanning) wird von einem kriminellen Reverend (Guy Pearce) verfolgt und systematisch terrorisiert. Der unheilige Prediger tötet sogar Liz' Ehemann und steckt die Farm der Familie in Brand! Andernorts wird die junge Joanna (Emilia Jones) Opfer von Menschenhändlern und als Hure an ein Bordell verkauft. Auch hier erscheint der Reverend und tötet eine der Prostituierten. Erst im Laufe des Dramas offenbart sich die ganze Geschichte, und es kommt heraus, wie die brutalen Geschehnisse in Verbindung stehen. - Die europäische Koproduktion wurde u.a. mit dem Goldenen Kalb ausgezeichnet.
Genre:Western, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.