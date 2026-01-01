Bring It On: Cheer or Die
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
Bring It On: Cheer or Die
Horror-Komödie von Karen Lam: Am Halloween-Wochenende wird das Training eines High-School-Cheerleader-Teams in der leeren Schule zum Albtraum. Ein Killer treibt sein Unwesen und bringt ein Mädchen nach dem anderen um die Ecke. Wer wird überleben, wenn die Dunkelheit hereinbricht und die Schule zum Schauplatz des Todes wird?
Genre:Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH