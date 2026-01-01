Brothers in Arms - Waffenbrüder
84 Min.Ab 16
Brothers in Arms - Waffenbrüder
Linc (Gabriel Casseus, “Dämon”) und Zane Malone (Antwon Tanner, “Coach Carter”), die beiden meistgesuchten Cowboys von New Mexico, reiten nach Corazon, um einen letzten Coup zu landen: Sie wollen den gewissenlosen Driscoll (David Carradine, “Kill Bill – Vol. 1 + 2″) ausrauben, der ihre Sippe auf dem Gewissen hat. Gemeinsam mit einem bunten Haufen von Gesetzlosen und Dieben werden die beiden jedoch schnell von Driscolls Bande umzingelt und sehen sich einer Übermacht von Männern und Waffen gegenüber. Doch die Malones geloben einen Kampf auf Leben und Tod, als sie es mit dem blutrünstigen Trupp von Glücksrittern, Halsabschneidern und Gesetzeshütern aufnehmen.
Genre:Western
Produktion:US, 2005
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH