82 Min.Ab 12
Brown Mountain: Alien Abduction

Familie Morris unternimmt einen Camping-Ausflug in den Bergen von North Carolina. Am abendlichen Lagerfeuer werden sie Zeugen unerklärlicher Lichterscheinungen. Unbeeindruckt davon setzen sie am nächsten Morgen ihren Trip fort und stoßen auf zahllose verlassene Fahrzeuge. Als sie den Grund dafür erkennen, ist es für die fünfköpfige Familie fast zu spät, denn eine außerirdische Macht hat es schon auf sie abgesehen. Rechte: Falcom

Genre:
Science Fiction, Horror, Thriller
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Falcom