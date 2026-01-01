Bruc - Napoleons blutige Niederlage

Zum Inhalt springenBarrierefrei
1808. Die napoleonische Armee erleidet ihre erste Niederlage durch die Hand eines einzigen Mannes: eines Trommlerjungen, der die Berge von Montserrat nutzte, um seine Trommeln widerhallen zu lassen und die feindlichen Truppen in einen panikartigen Rückzug zu schicken. Als die Nachricht Napoleon erreicht, befiehlt er dem Hauptmann der kaiserlichen Garde wütend, den Kopf des jungen Helden

Genre:
Krieg, Action, Historisches Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Grjngo GmbH