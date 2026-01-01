Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bruce Lee - Die Faust des Rächers

102 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS102 Min.Ab 16
Der begnadete Kampfkünstler Chen Zhen kehrt in seine alte Kampfschule zurück, um seine Verlobte zu heiraten. Bei seiner Ankunft muss er entsetzt feststellen, dass sein Meister Ho gestorben ist. Als er herausfindet, dass sein Ziehvater von einer verfeindeten japanischen Dojo-Schule ermordet wurde, beginnt er einen großen Rachefeldzug ...

Genre:
Action, Kampfsport
Produktion:
HK, 1971
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Universum Film GmbH