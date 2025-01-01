Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bruce Lee - Die Todeskralle schlägt wieder zu

95 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS95 Min.Ab 16
Der erste Film der virtuosen Martial-Arts-Legende Bruce Lee, in dem er Produktion, Regie und Hauptdarsteller in sich vereint: Chen Ching-hua erbt ein Restaurant in Rom. Doch nach kurzer Zeit wird sie von einer Gangsterbande bedroht. Ihre Familie schickt ihr einen Kung-Fu-Meister aus Hongkong zur Hilfe. Tang Lung kann sich zunächst mühelos gegen die Schläger durchsetzen, bis diese sich ihrerseits Verstärkung durch den Karatemeister Colt herbeiholen ...

Genre:
Action, Kampfsport
Produktion:
HK, 1972
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© LEONINE Studios