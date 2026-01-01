Bruna Surfergirl - Geständnisse eines brasilianischen Callgirls
108 Min.Ab 16
108 Min.Ab 16
Bruna Surfergirl - Geständnisse eines brasilianischen Callgirls
Aus dem strengen Elternhaus in die Betten der Männer. Auf wahren Begebenheiten beruhend erzählt 'Geständnisse eines brasilianischen Callgirls' aka 'Das süße Gift des Skorpions' die Geschichte der wohl bekanntesten Sex-Bloggerin Brasiliens. Von Brunas (Deborah Secco) schüchternen Anfängen im Rotlichtmilieu 'Sao Paulos' bis hin zur heiß begehrten Liebesdienerin erlebt man durch ihr intimes Porträt die Höhen und Tiefen im Geschäft mit der käuflichen Liebe.
Genre:Drama
Produktion:BR, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH