Brutales Serienbankräuber Duo | True Crime Doku
Brutales Serienbankräuber Duo | True Crime Doku
Anfang der 1980er Jahre erlangte ein Duo von Serienbankräubern bei den Strafverfolgungsbehörden den Ruf besonders gefährlicher Banditen. Mit derselben Vorgehensweise nahmen die beiden Männer Geiseln und räumten Banktresore im gesamten Mittleren Westen aus. Nachdem die Kriminellen der Polizeigewahrsam entkommen waren, vermuteten FBI-Agenten, die mit ihnen vertraut waren, dass sie einen groß angelegten Raub planen würden. Durch die Überwachung bekannter Komplizen der Räuber versuchten die Behörden, das nächste Ziel vorherzusehen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.