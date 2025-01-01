Vor TV
Buddy haut den Lukas
84 Min.Ab 6
Sheriff Craft hat mit seinem kleinen Pflegesohn von einem anderen Stern ja schon einiges erlebt, doch was jetzt auf ihn zukommt, schlägt dem Fass den Boden aus: Seltsame Außerirdische kommen mit finsteren Absichten auf die Erde und bedrohen die Menschen. Aber das wäre nicht Sheriff Craft, hätte er nicht eine Lösung parat - und die beinhaltet natürlich den kräftigen Einsatz seiner Fäuste. Und genau damit haben die Wesen aus dem All nicht gerechnet ...
Genre:Comedy, Science Fiction, Action
Produktion:IT, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG