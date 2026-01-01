Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buddy - Mein haariger Freund

New York in den 20er Jahren. Die exzentrische Trudy Lintz hat ihre elegante Villa in eine wahre Arche Noah mit Hunden, Katzen, Vögeln, Pferden, Fischen und Schimpansen verwandelt. Als sie sich aber des kleinen Gorillababys Buddy annimmt, wachsen mit dem neuen Mitbewohner auch die Probleme. Denn das putzige Äffchen entwickelt sich zum zentnerschweren Menschenaffen ...

Genre:
Comedy, Drama
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH