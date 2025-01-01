BÜHNENPROGRAMM ATZE SCHRÖDER - 2025
90 Min.Ab 12
BÜHNENPROGRAMM ATZE SCHRÖDER - 2025
Mit "Echte Gefühle" zeigt sich Atze Schröder wieder in Bestform. In seinem Programm spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit. Er erfüllt die Sehnsucht nach den wichtigen Dingen des Lebens: wahre Liebe, richtige Freundschaft, ehrliches Lachen. Denn keiner weiß besser als Atze: Gefühle aus dem Leben rauslassen bringt gar nichts - denn echte Gefühle kommen immer wieder zurück.
Genre:Mini-Serie, Comedy
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Brainpool TV GmbH