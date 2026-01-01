Bündner Küche
31 Min.Ab 6
31 Min.Ab 6
Bündner Küche
Über Rezepte und Raffinessen hinter Capuns, Ris Cönsc, Pizzöcar à la pus¿ciavina, Plain in pigna und über einige nicht leicht auszusprechende Gerichte mehr. Auch ganz besondere Wurstspezialitäten wie Andutgel oder Ligiongia Nera bereiten der Zunge des Fremden mehr Freude beim Essen als bei der Aussprache ihrer Namen. Und selbstverständlich über die Bündner Gerstensuppe, die Bündner Nusstorte und das Bündnerfleisch. Eine wahre Gaumenfreude für Liebhaber einer nahrhaften, würzigen, unprätentiösen und trotzdem überraschenden Küche, ein schweres Los für Salatesser und Kalorienbewusste.
Genre:Spezial, Dokumentation, Kochen
Produktion:CH, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV