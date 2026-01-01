Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bully - Diese Kids schockten Amerika

Studiocanal108 Min.Ab 16
Bobby Kent terrorisiert seine Freunde und Bekannte aufs Heftigste. Vor allem sein bester Freund Marty leidet unter ihm. Wann immer Bobby etwas nicht passt, schlägt und beschimpft er ihn. Außerdem vergewaltigt er Martys Freundin Lisa und deren Freundin Ali. Die Teenager greifen schließlich zu drastischen Mitteln: Sie beschließen, Bobby zur Strecke zu bringen ...

Genre:
Drama
Produktion:
FR, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH