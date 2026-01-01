Burgen des Mittelalters: Der Umschwung zum königlichen Luxus
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Burgen des Mittelalters: Der Umschwung zum königlichen Luxus
Burgen werden zu Orten von Luxus, Fantasie und Feierlichkeiten. Der Ritterkult zieht ein, Mythen werden in Stein gehauen. Schlösser werden zur Repräsentation und für die Unterhaltung des Adels genutzt. Während der industriellen Revolution nehmen Burgen und Schlösser wieder eine neue Rolle ein: Sie werden zum extravaganten Dominzil von Industriebaronen. Durch die Weiterentwicklung von Waffen verlieren Burgen ihre militärische Bedeutung - sie halten Artillerie nicht mehr Stand. Die Burg wandelt sich von der Festung zum prächtigen Palast.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71