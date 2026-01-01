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Caged To Kill

Caged To Kill

88 Min.Ab 18
Planet Movies88 Min.Ab 18
Planet Movies

Caged To Kill

Polizist Jack Stone organisiert einen Banküberfall, um ganz bewusst erwischt und ins Gefängnis gesteckt zu werden. Dort sitzt nämlich Balam, führender Kopf der Russenmafia, ein gefürchterer Drogenbaron, der die Kontrolle über die Stadt und die Polizei ausübt. Balam lebt nur zur Tarnung im Gefängnis, in einer eigens für ihn gebauten aufwändigen „Zelle“, zu der die offiziellen Wärter keinen Zutritt haben. Er wird von seinen eigenen Leuten beschützt. Jack will zu Balam, um Rache für den grausamen Tod seiner Familie zu nehmen. Balam ist hart – doch Jack ist härter.

Genre:
Action
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film