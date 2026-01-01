Call Jane
Chicago, 1968: Joy Griffin ist erneut schwanger, doch die Diagnose ist lebensbedrohlich. Eine Abtreibung ist verboten und wird ihr vom Krankenhaus verweigert. In ihrer Not stößt sie auf das Jane Collective, ein geheimes Netzwerk, das illegale, aber sichere Eingriffe organisiert. Dort findet sie nicht nur Hilfe, sondern eine neue Bestimmung: Heimlich begleitet sie andere verzweifelte Frauen, assistiert bei Eingriffen und wird Teil eines mutigen Widerstands im Verborgenen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCM Film Distribution GmbH