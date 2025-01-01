Callboys - Jede Lust hat ihren Preis

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die junge Kommissarin Michelle Eisner ermittelt in einer unheimlichen Mordserie, der bereits drei Frauen zum Opfer gefallen sind. Allen Frauen waren zwei Dinge gemeinsam: sie waren bisexuell und sie waren Kundinnen bei den »Loverboys«, einem Callboy-Ring, zu dem auch der ebenso attraktive wie undurchschaubare Lanou gehört. Während Eva Hellmann auf die Verhaftung Lanous drängt, zeigt sicht Michelle im Laufe ihrer Recherchen immer mehr von Lanous starker erotischer Ausstrahlung beeindruckt ... Rechte: Sat.1

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sat.1