Calling For Love - Der Ruf nach Liebe
87 Min.Ab 0
Die Podcasterin Sam Sanders übernimmt eher widerwillig die Moderation der Radiosendung "Heartwaves", in der es darum geht, ehemalige Partner wieder zusammenzubringen. Zunächst ist sie skeptisch, doch bald beginnt sie, Gefallen an ihrem neuen Job zu finden. Als sie sich jedoch in einen ihrer Gäste, den charmanten Jake Hanson, verliebt, wird es kompliziert. Wie kann Sam einem Mann ihre Gefühle gestehen, der wegen seiner Ex-Freundin Becky in der Sendung ist?
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
