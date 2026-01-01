Camp X-Ray - Eine verbotene Liebe
118 Min.Ab 12
Anstatt wie erhofft als Soldatin im Irak ins Kampfgeschehen eingreifen zu dürfen, muss sich die frischgebackene Rekrutin Amy Cole (Kristen Stewart) damit abfinden, als Wärterin in 'Guantanamo Bay' ihren Dienst zu leisten. Doch als sie inmitten der zermürbenden Routine eine vorsichtige Freundschaft zu einem der Inhaftierten aufbaut, muss sie zunehmend erkennen, dass ihr Welt- und Feindbild den moralischen und ethischen Grauzonen der Wirklichkeit um sie herum nicht gewachsen ist...
Genre:Drama, Krieg
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH