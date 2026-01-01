Campfire Tales - Geschichten vom Grabesrand
83 Min.Ab 16
83 Min.Ab 16
Campfire Tales - Geschichten vom Grabesrand
Mitten in der Nacht bleiben vier Jugendliche mit dem Wagen liegen. Um die gespenstische Situation noch unheimlicher zu machen, erzählen sie sich Schauergeschichten. In den Grusel-Märchen verirren sich zwei Liebende in das Jagdrevier untoter Bergleute; ein Psychopath sucht ein Mädchen heim, und ein Hakenmörder lauert einem Pärchen auf.
Genre:Horror
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH