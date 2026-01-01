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Campfire Tales - Geschichten vom Grabesrand

Campfire Tales - Geschichten vom Grabesrand

83 Min.Ab 16
Screamtime83 Min.Ab 16
Screamtime
Campfire Tales - Geschichten vom Grabesrand

Campfire Tales - Geschichten vom Grabesrand

Mitten in der Nacht bleiben vier Jugendliche mit dem Wagen liegen. Um die gespenstische Situation noch unheimlicher zu machen, erzählen sie sich Schauergeschichten. In den Grusel-Märchen verirren sich zwei Liebende in das Jagdrevier untoter Bergleute; ein Psychopath sucht ein Mädchen heim, und ein Hakenmörder lauert einem Pärchen auf.

Genre:
Horror
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH