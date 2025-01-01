Campus des Schweigens - Ein Killer schlägt zu | True Crime Doku
Campus des Schweigens - Ein Killer schlägt zu | True Crime Doku
An einer Universität, die ihren gehörlosen Studenten stets Geborgenheit bot, wird diese Illusion brutal zerstört: Ein beliebter Kommilitone wird direkt auf dem Campus ermordet. Die Behörden scheinen schnell eine Antwort zu haben – bis die Beweise sie eines Besseren belehren. Die Gefahr ist realer und näher als gedacht. Nur Wochen später der nächste Alptraum: Ein weiterer Student liegt tot in seinem Zimmer, zurück bleiben lediglich blutige Schuhabdrücke. Kann das FBI den unerbittlichen Killer stoppen, bevor er ein drittes Mal zuschlägt und die Stille endgültig zum Verstummen bringt? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.