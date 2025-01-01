Carpfishing Strategy - Dipps
Carpfishing Strategy - Dipps
In der Reihe Carpfishing Strategy erklärt Robin Illner in kurzen Clips, wie er systematisch Karpfen zum Köder lockt. Der Zuschauer erfährt wie Köder attraktiver gestaltet werden können, an welchen Stellen Karpfen fressen und welches Gerät für den schnellen Erfolg wichtig ist. Zudem behandelt die Serie Themen wie Inhaltsstoffe von Ködern.
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Robin Illner