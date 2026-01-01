Carpool
86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Carpool
Der erfolgreiche Werbemanager Daniel Miller hat einen für seine Karriere entscheidenden Tag vor sich. Doch als er am Morgen seine und andere Kinder zur Schule bringen will, wird der voll besetzte Wagen von dem flüchtigen Räuber Franklin Laszlo entführt. Der Ganove zeigt jedoch Herz, und so sind die Kinder bei der Verfolgungsjagd mit der glücklosen Polizei schnell auf seiner Seite. Daniel dagegen macht sich Sorgen um seinen Job. Aber auch hier kann der neue "Freund" weiterhelfen.
Genre:Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH