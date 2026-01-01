Casino Alpin - Roulette am Berg
46 Min.Ab 6
46 Min.Ab 6
Casino Alpin - Roulette am Berg
Die Alpen werden immer mehr zum Spielplatz der Superreichen und zum Casino Alpin bei dem der Eintritt für viele inzwischen zu teuer ist. Die Dokumentation zeigt, wie der Alpenraum Schritt für Schritt zum Chalet wird. 75 Euro für den Skipass und 20 Euro für einen Teller Spagetti müssen inzwischen gezahlt werden. Skifahren wird mehr denn je zum Privileg.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio71