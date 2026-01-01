Cassandras Traum
Cassandras Traum
Zwei Brüder. Ein Geheimnis. Kein Zurück. Terry und Ian wachsen im Londoner Arbeitermilieu auf – doch ihre Träume könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Terry dem Rausch des Glücksspiels verfällt, sehnt sich Ian nach Aufstieg, Erfolg und einem Leben an der Seite der faszinierenden Schauspielerin Angela Stark (Hayley Atwell). Als beide finanziell am Abgrund stehen, bietet sich ihnen ein Ausweg: ein gefährlicher Deal, der ein dunkles Familiengeheimnis ans Licht bringt. Was als Rettung erscheint, wird zum moralischen Albtraum. In einer Welt, in der Loyalität zur Waffe wird und Schuld tiefer schneidet als jede Tat, geraten die Brüder in einen Strudel aus Verlangen, Verrat und Verzweiflung. Wie weit würdest du gehen, um deinen Traum zu retten – und was bleibt von dir, wenn du ihn erreichst?