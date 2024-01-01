Castle Freak
95 Min.Ab 18
95 Min.Ab 18
Castle Freak
Stuart Gordon Horror-Kultfilm nach H.P. Lovecraft im unzensierten Director's Cut! Rebecca und John Reilly beziehen mit ihrer Tochter eine geerbte, uralte Burg in Italien. Doch Rebecca spürt früh: Sie sind nicht allein... Stimmen etwa die Gerüchte, dass tief unten im Kerker des Gemäuers ein grauenhaftes Wesen haust? Nach "Re-Animator" und "From Beyond" adaptierte Regisseur Stuart Gordon für "Castle Freak" eine weitere Kurzgeschichte H.P. Lovecrafts ("The Outsider") mit Jeffrey Combs und Barbara Crampton.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
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