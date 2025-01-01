Category 5
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Category 5
Pops Familie kann den verheerenden Wirbelsturm Katrina an der Küste der USA gerade so überleben. Damit glaubt sie, das Schlimmste hinter sich gebracht zu haben. Doch dann nimmt ein neuer Sturm Kurs auf die Stadt, der nochmals stärker und zerstörerischer ist. Ein weiteres Mal steht die Familie vor der großen Herausforderung, den tödlichen Naturgewalten zu trotzen. Dabei beginnt ein Kampf um Leben und Tod.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.