CERRO TORRE: SCHREI AUS STEIN
103 Min.Ab 6
103 Min.Ab 6
CERRO TORRE: SCHREI AUS STEIN
Packendes Drama unter der Regie von Werner Herzog nach einer Idee von Bergsteigerikone Reinhold Messner: Bei einem Kletterwettbewerb nimmt der Gewinner Martin Sedlmayr eine abwertende Bemerkung des Bergsteigers Roccia Innerkofler so ernst, dass er seinen Kontrahenten zu einem Wettstreit auffordert. Sedlmayr will Innerkofler beweisen, dass auch er den schweren Aufstieg zum Gipfel des Berges Cerro Torre schafft. Beide Männer liefern sich daraufhin ein erbittertes Rennen.
Genre:Abenteuer, Drama
Produktion:DE, 1991
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH