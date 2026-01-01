Champagne
102 Min.Ab 0
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Champagne
Komödie von Alfred Hitchcock, basierend auf einer Erzählung von Walter C. Mycroft: Betty, die Tochter des reichen Champagnerfabrikanten Mark, heiratet gegen den Willen ihres Vaters den mittellosen Jean. Das Paar zieht nach Frankreich, um dort von Marks Reichtum ein luxuriöses Leben zu führen - sehr zu Marks Missfallen. Um seiner Tochter eine Lektion zu erteilen, behauptet er, bankrott zu sein. Fortan muss Betty ohne die gewohnten Reichtümer auskommen.
Genre:Comedy
Produktion:GB, 1928
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH