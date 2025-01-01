Charlie's Farm
93 Min.Ab 18
Vier Freunde wollen ein außergewöhnliches Abenteuer erleben: Donkey überzeugt seinen Freund Jason, einen Trip in "Charlie's Farm" im australischen Hinterland zu planen. Einer Legende nach sollen die blutrünstigen Mitglieder der Wilson-Familie mitsamt des degenerierten Sohnes Charlie von einer wütenden Volksmenge exekutiert worden sein. Als sie ankommen sind sie zunächst enttäuscht, denn der Hof entspricht nicht ihren gruseligen Vorstellungen. Das ändert sich jedoch ganz schnell.
Genre:Horror
