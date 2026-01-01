Charlies Welt – Wirklich nichts ist wirklich
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Charlies Welt – Wirklich nichts ist wirklich
Willkommen im schillernden Gedankenlabyrinth von Charles Swan III (Charlie Sheen). Seitdem seine große Liebe, die wunderschöne Ivana (Katheryn Winnick), ihn verlassen hat, läuft rein gar nichts mehr rund. Der erfolgsverwöhnte Grafikdesigner und charmante 'Bad Boy' gerät in einen Strudel aus Liebeskummer und Selbstzweifeln und ist im oberflächlichen, grell-bunten L.A. plötzlich auf der Suche nach dem tieferen Lebenssinn. Zusammen mit seinen engsten Vertrauten - dem spleenigen Stand-up-Comedian Kirby (Jason Schwartzman), seinem strengen Businessmanager Saul (Bill Murray) und seiner Schwester Izzy (Patricia Arquette) - begibt sich Charles Swan III auf einen schrägen Trip zwischen Fantasie und Wirklichkeit...
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
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