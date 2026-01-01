Cheap Thrills
84 Min.Ab 18
84 Min.Ab 18
Cheap Thrills
Machen Sie sich bereit für das schwarzhumorige Horror-Highlight. Geld regiert die Welt - und bald auch die Nacht des arbeitslosen Automechanikers Craig (Pat Healy) und seines High-School-Buddies Vince (Ethan Embry). Ihre finanzielle Notsituation macht sie nämlich zu willigen Spielzeugen für das reiche Pärchen Colin (David Koechner) und Violet (Sara Paxton), das den beiden für zunächst einfache Mutproben eine Menge Geld bietet. Aber die Nacht ist jung und Craig und Vince scheinen wirklich zu allem bereit...
Genre:Schwarze Komödie, Thriller
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH