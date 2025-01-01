CHEECH UND CHONGS HEISSE TRÄUME
84 Min.Ab 16
CHEECH UND CHONGS HEISSE TRÄUME
Kiffer-Kultfilm der 1980er Jahre: Cheech und Chong steigen ins große Gras-Geschäft ein. Aus einem Eiswagen mit dem Schriftzug "Nice Dreams" heraus, verkaufen die beiden Chaoten Marihuana. Die Droge stammt aus einem geheimen Labor und hat unvorhergesehene Nebenwirkungen - die Konsumenten verwandeln sich langsam in Reptilien. Die Polizei kommt dem merkwürdigen Treiben auf die Spur.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1980
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH