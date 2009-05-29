Cheese-Rolling: Ein verrückter Extremsport der anderen Art Classics
13 Min.Ab 12
13 Min.Ab 12
Cheese-Rolling: Ein verrückter Extremsport der anderen Art Classics
Brockworth ist ein idyllisches englisches Dorf in der Nähe von Bristol. Doch einmal im Jahr ist es vorbei mit der Ruhe. Denn dann sammelt sich die ganze Welt auf einem grünen Hügel des Orts, um einem der kuriosesten Events beizuwohnen. Das "The Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake"-Festival ist mittlerweile weit über die Grenzen Gloucestershires bekannt - immer mehr Teilnehmer zieht es jedes Jahr dort hin. Die Aufgabe: einen Käse fangen - und sich dabei möglichst wenig zu verletzen. Wie das aussieht und wie sich ein deutsches Team zum ersten Mal beim "Cheese Rolling" schlägt, hat Focus TV begleitet. Focus TV Classics von 29.05.2009.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71